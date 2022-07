Renaud Lavillenie : "Il a manqué un petit brin de chance"

"Je suis obligé d'avoir des émotions partagées. Je suis si loin et si proche, enfin surtout si proche. En arrivant à Eugene, je devais avoir la 7e ou 8e performance mondiale, là je reviens en étant 5e, avec une saison où j'ai galéré", a expliqué le perchiste de 35 ans, quintuple médaillé mondial, en zone mixte. "Il y a un an, personne n'aurait compté sur moi pour jouer le podium de la manière dont je l'ai fait aujourd'hui. J'étais déterminé, j'avais un plan écrit, je m'y suis tenu." Après avoir franchi 5,87 m au deuxième essai, Lavillenie a entrevu le podium lors de ses sauts à 5,94 m, finalement ratés, parfois de peu. "Je ne peux rien regretter, je me suis battu jusqu'au bout, je suis à mon meilleur niveau de la saison. Il a manqué un petit brin de chance pour tout faire basculer."

Interrogé sur le bilan des Bleus, une seule médaille, le champion olympique 2012 l'a trouvé "mitigé". "Il y a un déficit de médailles, mais (il y a) aussi des places de finalistes qui valent plus que des médailles, il faut arrêter de voir seulement le résultat brut, et prendre en compte le contexte. Regardez l'exemple de Gabriel Tual, en finale aux JO, en finale encore ici (6e du 800 m, NDLR)", a souligné le champion olympique 2012. "Les relais sont souvent critiqués, parfois même par moi quand des choses ne passent pas, mais là on a vu qu'en faisant confiance à des athlètes, en les mettant dans des bonnes conditions, généralement, ça marche quand même plutôt bien (les trois relais alignés ont atteint la finale)", a-t-il relevé.

"On pense aussi à ceux qui ne sont pas là mais qui avaient le niveau (la fédération a décidé de ne pas prendre tous les athlètes sélectionnables, NDLR). Le plus gros événement du monde arrive dans deux ans à la maison (les Jeux de Paris-2024, NDLR), il ne faut pas avoir peur de faire confiance aux athlètes", a conclu l'ancien détenteur du record du monde à la perche.