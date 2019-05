Mondiaux de relais: Les relais 4x400m tricolores privés de finale

La quatrième édition des Mondiaux de relais s’est ouverte ce samedi à Yokohama, au Japon. Avec des résultats décevants, d’emblée, pour le collectif France.

Le relais 4x400m français incarné par le quatuor Anne-Jordier-Vaillant-Saidy a ainsi échoué en troisième position de sa série, en 3’04"11, derrière le Japon et la Belgique. Même chose pour ces dames, Brossier-Sananes-Diarra-Raharolahy, évincées au temps avec leur chrono de 3’29"89.

Reste la finale B à courir, avec l’une des deux premières places à briguer pour rallier les Championnats du monde de Doha (du 27 septembre au 6 octobre). A noter que le relais mixte des hurdlers Alessandrini, Belocian, Valette et Martinot-Lagarde, dans une épreuve atypique, n’a pas été plus en réussite. Deuxième de sa série en 56"56 derrière les Etats-Unis (55"09) et éliminé au temps pour 16 centièmes.