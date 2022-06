Meeting de Montreuil : Vaillant, Habz et Lamote s'imposent, Vicaut deuxième

💥 Meilleur chrono de la saison pour Jimmy Vicaut à Montreuil !



🇨🇵 Le sprinteur du Lille Métropole Athlétisme termine deuxième du 100 m en 10''10 (+0.5) derrière 🇨🇮 Arthur Cissé (10''06).



Lamote s'impose



🔥 Rénelle Lamote avec autorité !

🇨🇵 En toute maîtrise, la sociétaire du Racing Multi Athlon s'adjuge le 800 m du Meeting de Montreuil en 2'00''68 !



Traditionnelle épreuve du calendrier de l'athlétisme français, le meeting de Montreuil se déroulait ce jeudi, à un mois et demi du début des Mondiaux d'Eugene et deux mois et demi des championnats d'Europe de Munich. Plusieurs stars de l'athlétisme français et international étaient présentes et beaucoup ont signé leur meilleur chrono de la saison, ce qui est assez logique puisque la saison en plein air a seulement débuté il y a quelques semaines.Sur 110m haies, le Français Aurel Manga a terminé quatrième en 13"50 (minimas pour Munich en poche), assez loin du Brésilien Gabriel Constantino (13"41). Victoire française en revanche sur 400m haies, où Ludvy Vaillant a triomphé en 49"10, devant son compatriote Wilfried Happio (49"11), et sur 1500m où Azeddine Habz l’a emporté en 3'36"27. Sur 800m, Pierre-Ambroise Bosse n’a pu faire mieux que neuvième (1'47"12) d’une course remportée par Collins Kipruto (1'45"22). Benjamin Robert a quant à lui fini troisième en 1'45"59. De son côté, le Kenyan Cornelius Kemboi a gagné le 5000m en battant le record du meeting en 13'04"31. Hugo Hay, septième en 13'12"14, a décroché son billet pour Munich. Concernant les concours, le Cubain Lazaro Martinez a remporté le triple saut grâce à un bond à 17,30m (16,83m et record personnel pour le Français de 21 ans Thomas Gogois, troisième).Du côté des femmes, Renelle Lamote a signé une très belle performance, en remportant le 800m en 2'00"68, même si cela ne lui suffit pas à réussir les minimas pour les championnats du monde et d’Europe (fixés à 1'59"30), mais cela n’est peut-être que partie remise., assez loin des 64,25m de la championne du monde cubaine Yaime Perez. A noter également la victoire de l’Américaine Tonea Marshall sur 100m haies (12"96), de la Cubaine Roxana Gomez sur 400m (51"72), de l’Ethiopienne Diribe Welteji (3'59"48, record du meeting) sur 1500m, de la Kenyane Daisy Jepkemai sur 5000m (14'45"69, record du meeting) et de l’Ukrainienne Kateryna Tabashnik à la hauteur (1,89m).