McLaughlin améliore son record du monde du 400m haies

McLaughlin seule au monde ?

Ne cherchez pas plus loin l'immense favorite du 400m haies des championnats du monde d'athlétisme, qui se dérouleront du 15 au 24 juillet à Eugene dans l'Oregon ! Sydney McLaughlin a non seulement passé le cap toujours délicat des sélections américaines en devenant une nouvelle fois championne des Etats-Unis sur la distance, mais elle a fait encore mieux en battant son propre record du monde.C'est déjà sur cette même piste qu'elle avait battu son premier record du monde (51"90), lors des sélections américaines 2021. « Je savais que ça allait être rapide. J'ai regardé le temps et j'en étais vraiment contente - pouvoir progresser lentement vers des temps de plus en plus bas - et je pense qu'il y a encore des choses sur lesquelles je pourrais travailler. Je pense que j’en ai encore un peu dans le réservoir, alors j'espère que le moment venu, nous pourrons le vider complètement », a confié la native du New Jersey, qui fêtera ses 23 ans au mois d’août.Sydney McLaughlin a largement battu en finale Britton Wilson (53"08) et Shamier Little (53"92), qui l'accompagneront donc aux Mondiaux. Mais ce ne sont probablement pas elles qui viendront l'inquiéter pour la médaille d'or à Eugene le jour de la finale le 22 juillet, ou vers la Jamaïque, où Andrenette Knight, Janieve Russell et Shiann Salmon sont les 4eme, 5eme et 6eme meilleures performeuses de la saison. A titre de comparaison, la meilleure Française sur 400m haies cette année, Camille Seri, a réussi un temps de 55"79. Sydney McLaughlin est clairement sur une autre planète.