Championnats du monde : Mayer sixième à la mi-parcours

Kevin Mayer a perdu une place au classement général de ce décathlon des championnats du monde d'athlétisme, qui se déroulent actuellement du côté d'Eugene dans l'Etat de l'Oregon aux Etats-Unis. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Tricolore a disputé deux nouvelles disciplines, après le 100 mètres, le saut en longueur et le lancer du poids. Tout d'abord, la hauteur. Présent dans le groupe B, le Français a sauté à 2,05 mètres, soit sa meilleure performance de la saison. Ce qui lui a permis de terminer deuxième de son groupe, derrière l'Allemand Niklas Kaul, septième sur l'ensemble des participants. Ses 850 points supplémentaires lui avaient permis de porter son total à 3530, pour consolider sa cinquième place au niveau du classement général.

Warner a abandonné

Enfin, lors du 400 mètres, Kevin Mayer était dans la deuxième des trois séries. Son temps de 49'40", son meilleur temps de la saison, lui a permis de terminer cinquième, derrière Kaul, le Grenadien Lindon Victor, le Tchèque Jiri Sykora et l'Allemand Kai Kazmirek. Son quatorzième temps sur l'ensemble des concurrents lui a permis de récolter 842 points supplémentaires. Pour porter son total à 4372 points mais rétrograder en sixième position, dans un classement désormais dominé par le Portoricain Ayden Owens-Delerme, après l'abandon, lors de cette dernière épreuve, du Canadien Damian Warner, champion olympique en titre, qui s'est blessé. Trois finales avec des Français avaient alors lieu. A celle du triple saut, Jean-Marc Pontvianne a pris la huitième place, grâce à un meilleur saut mesuré à 16,86 mètres.

Les relais 4X400 mètres au rendez-vous

Au 800 mètres, Gabriel Tual a fini sixième, dans un temps de 1'45"49. Enfin, lors du relais 4x100 mètres messieurs, Méba Mickaël Zeze, Pablo Mateo, Ryan Zeze et Jimmy Vicaut ont été disqualifiés, après un mauvais passage de témoins entre les deux premiers cités. Toujours côté français, les deux relais 4X400 mètres se sont qualifiés pour la finale. Chez les dames, Sokhna Lacoste, Shana Grebo, Sounkamba Sylla et Amandine Brossier ont terminé troisième de la première des deux séries, derrière les Américaines et les Britanniques, signant leur meilleur temps de la saison (3'28''89). La disqualification des Néerlandaises leur a permis de prendre directement cet accessit pour la finale. Chez les hommes, Thomas Jordier, Loïc Prevot, Simon Boypa et Téo Andant ont terminé quatrième de la seconde série, derrière les Belges, les Tchèques et les Polonais. Leur meilleur temps de la saison (3'03"13) leur permet de se qualifier au temps, grâce à leur petit centième de mieux par rapport aux Néerlandais.