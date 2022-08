Robert-Michon huitième

Que de regrets pour Jules Pommery ! A 21 ans, le champion d'Europe juniors 2019 de la longueur est passé tout près de monter sur son premier podium international chez les séniors ! Il lui a tout simplement manqué un centimètre ! Le natif de la Nièvre a réussi 8,06m, tout comme le Britannique Jacob Fincham-Dukes, ce qui l'a longtemps placé à la troisième place du concours. Mais sur son dernier essai, le Suédois Thobias Montler a sauté lui aussi à 8,06m ! Les trois athlètes ont alors été départagés en fonction de leur deuxième meilleur saut, et c'est le Britannique qui a décroché l'argent (7,97m), le Suédois le bronze (7,95m), et donc le Français qui finit au pied du podium (7,95m). Loin devant, c'est le Grec Miltiadis Tentoglou qui a remporté le titre européen, en sautant à 8,52m, soit le nouveau record des championnats. Le champion olympique et vice-champion du monde était tout simplement intouchable. Quant à Jules Pommery, il avait de quoi être extrêmement déçu, et Kafétien Gomis reste donc le dernier médaillé français lors des championnats d'Europe à la longueur, mais il a tout de même pris date pour l'avenir.A 43 ans, vingt ans après ses premiers championnats d'Europe, déjà à Munich, Mélina Robert-Michon rêvait de décrocher une deuxième médaille européenne. Mais l'Iséroise, 10eme aux Mondiaux de Eugene, n'a pu faire mieux que 8eme. Elle a réussi 60,60m à son troisième essai, ce qui lui a permis d'être dans le Top 8 et d'avoir trois tentatives supplémentaires, mais elle a ensuite mordu ses trois derniers jets. La Française termine loin de la légendaire Croate Sandra Perkovic qui décroche, à 32 ans, le sixième titre européen de son histoire. Elle a devancé deux Allemandes, Kristin Pudenz (67,87m, record personnel) et Claudine Vita (65,20m).Le saut en hauteur masculin français est en difficulté depuis plusieurs années et la retraite de Mickaël Hanany, mais une bonne nouvelle est tout de même arrivée ce mardi à Munich, avec la qualification de Sébastien Micheau (24 ans) pour la finale. Comme douze autres sauteurs, il a franchi 2,21m en qualifications et passe donc ce cap délicat, au contraire de Nathan Ismar (23 ans), qui n'a franchi aucune barre.