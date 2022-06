10km de Paris : Victoire et nouveau record personnel pour Chahdi

🏆 Podiums adidas 10K Paris 2022 🏆

🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️

🥇Yahi Nawal 🇩🇿 34:06

🥈Anaïs Quemener 🇫🇷 34:20

🥉Margaux Sieracki 🇫🇷 34:52



🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️

🥇Hassan Chahdi 🇫🇷 28:19

🥈Florian Carvalho 🇫🇷 28:41

🥉Mehdi Frère 🇫🇷 29:27#adidas10kParis pic.twitter.com/2SwoRSfWdA



Yahi en patronne

Hassan Chahdi était le plus fort, ce dimanche, dans les rues de la Capitale. Le Français a remporté le 10km de Paris avec un temps de 28’19’’ acquis au passage de la ligne sur la Place de la Concorde. Il établit ainsi son nouveau record personnel sur la distance, effaçant celui de 28’36’’ qu’il avait dressé en 2017. Le double champion de France sur la distance (2015 et 2018) n’en finit pas d’améliorer ses marques. Depuis le passage à l'année 2022, il a déjà battu son meilleure performance sur le marathon, en février à Séville, avec un temps de 2h08’19’’, ce qui lui avait permis de se classer à la onzième place de l’épreuve andalouse, qui avait été remportée par l'Ethiopien Asrar Abderehman devant son compatriote Adeledelew Mamo et l'Erythréen Ghirmay Ghebreslassie.Dernièrement, c’est en Allemagne, à Herzogenaurach, qu’il a fait tomber un autre de ses records personnels, celui du semi-marathon avec une nouvelle référence établie en 1h01’21’’. Ce dimanche, Hassan Chahdi voit Florian Carvalho (28’41’’), double champion de France sur la distance (2020 et 2021), monter sur la deuxième marche de la boite et Mehdi Frère (29’17’’), à plus d'une minute du vainqueur, compléter le podium. L’athlète de l’AL Voiron ne pouvait pas mieux se préparer pour le marathon des Mondiaux d’Eugene (15-24 juillet), aux Etats-Unis. Chez les dames, le podium n’est pas intégralement bleu-blanc-rouge. La faute à l’Algérienne Nawal Yahi, dont la marque de 34’06’’ a suffi pour arracher la victoire. Au grand dam des Françaises Anaïs Quemener (34’20’’) et Margaux Sieracki (34’52’’), respectivement deuxième et troisième de cette édition 2022 du 10km de Paris.