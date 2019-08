Andrey Rublev a fait plier Stefanos Tsitsipas mardi au 1er tour de l'US Open au terme d'un terrible bras de fer, tandis que le long combat de Naomi Osaka pour accéder au 2e tour a été beaucoup moins satisfaisant pour la tenante du titre.

Sur le court Louis-Armstrong, Tsitsipas (8e mondial) et Rublev (43e) se sont livré un combat de très haute volée, surtout pour un premier tour.

Et c'est le Russe qui s'est qualifié 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (9/7), 7-5 après 3h54 de jeu.

Les deux hommes sont allés au bout de leurs forces. Mais le Grec a été le plus diminué par des crampes.

"Moi aussi j'ai eu des débuts de crampes, mais je ne l'ai pas montré", a souligné Rublev.

Dans la 4e manche, Tsitsipas a semblé très handicapé par sa jambe droite, visiblement percluse. Il a même choisi de prolonger son temps de repos lors d'un changement de côté, quitte à provoquer l'arbitre.

"Donne moi un avertissement, je m'en fous !" a lancé le Grec au juge de chaise... qui lui a effectivement donné un point de pénalité.

Pendant ce temps dans les confins du complexe de Flushing Meadows, se décidait le nom de l'adversaire de Rublev, entre Gilles Simon (40e) et Bjorn Fratangelo (117e mondial et bénéficiaire d'une wild card). Le Français a mis 4h19 pour s'imposer 5-7, 7-5, 7-5, 7-5.

Chez les dames, la tenante du titre Naomi Osaka, dont le trône mondial est en jeu au cours de cette quinzaine, a été très malmenée par la jeune Russe Anna Blinkova (84e), en parvenant toutefois à se qualifier.

2h28 de souffrances

Mais il lui aura fallu 2h28 de souffrances pour s'imposer 6-4, 6-7 (5/7), 6-2.

"Je vous aime, c'est pour ça que je voulais rester longtemps sur le court et que j'ai joué presque 3 heures", a lancé Osaka au public... qui n'était pas obligé de la croire.

Le genou gauche, qui l'avait poussée à abandonner en quarts à Cincinnati, était enserré dans une grosse genouillère et la N.1 mondiale a mis beaucoup de temps à entrer dans son match.

Elle a ainsi laissé Blinkova s'échapper 4-1 dans la première manche, avant d'aligner 5 jeux d'affilée pour remporter le set.

Elle a ensuite réussi le break pour mener 6-5 dans la deuxième manche, mais Blinkova est revenue et s'est imposée dans le jeu décisif.

La 3e manche a été plus facile et la Japonaise, qui affrontera au 2e tour la Polonaise Magda Linette (53e), qui vient de remporter son premier titre WTA en carrière à New York, samedi.

Le N.2 mondial Rafael Nadal ouvrira la session nocturne sur le gigantesque court Arthur-Ashe face à l'Australien John Millman (60e) qui avait fait chuter Roger Federer l'an dernier en 8es de finale.

Les spectateurs du Grandstand pourront eux se délecter d'un duel entre les deux Canadiens attendus au plus haut niveau dans les années à venir: Felix Auger-Aliassime (19e à 19 ans) et Denis Shapovalov (33e à 20 ans).

Le public du court Louis-Armstrong sera lui tenté de rester tard pour assister au show du fantasque australien Nick Kyrgios (30e), programmé en fin de soirée face à l'Américain Steve Johnson (86e).