"Les débuts dans un tournoi sont toujours difficiles, alors pour un premier match, c'était bien", s'est satisfait Nadal qui a gagné trois fois l'US Open (2010, 2013 et 2017).

"J'ai peut-être fait plus de fautes en coup droit que d'habitude", a-t-il cependant souligné. Il en a commis 19 et 9 autres en revers.

Au prochain tour, l'Espagnol affrontera l'Australien Thanasi Kokkinakis, classé 203e à l'ATP et bénéficiaire d'une wild card.

"Il a un gros coup droit et un gros service, a relevé Nadal. Il faudra que je joue bien, sinon ce sera un match très difficile".

Résultats de la 2e journée du tournoi de New York, disputée mardi:



Simple messieurs (1er tour):



Andrey Rublev (RUS) bat Stefanos Tsitsipas (GRE/N.8) 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (9/7), 7-5

Gilles Simon (FRA) bat Bjorn Fratangelo (USA) 5-7, 7-5, 7-5, 7-5

Antoine Hoang (FRA) bat Leonardo Mayer (ARG) 3-6, 6-2, 6-7 (6/8), 6-1, 6-3

Nick Kyrgios (AUS/N.28) bat Steve Johnson (USA) 6-3, 7-6 (7/1), 6-4

Matteo Berrettini (ITA/N.24) bat Richard Gasquet (FRA) 6-4, 6-3, 2-6, 6-2

Jordan Thompson (AUS) bat Joao Sousa (POR) 6-3, 6-2, 6-4

Alexei Popyrin (AUS) bat Federico Delbonis (ARG) 6-1, 7-5, 7-6 (7/5)

Mikhail Kukushkin (KAZ) bat Roberto Bautista (ESP/N.10) 3-6, 6-1, 6-4, 3-6, 6-3

Gaël Monfils (FRA/N.13) bat Albert Ramos (ESP) 7-6 (7/2), 6-4, 6-3

Marius Copil (ROU) bat Ugo Humbert (FRA) 6-3, 5-7, 7-6 (13/11), 4-6, 6-1

Henri Laaksonen (SUI) bat Marco Cecchinato (ITA) 7-6 (7/3), 7-6 (8/6), 2-6, 3-6, 7-6 (7/2)

Denis Shapovalov (CAN) bat Félix Auger-Aliassime (CAN/N.18) 6-1, 6-1, 6-4

Pablo Andújar (ESP) bat Kyle Edmund (GBR/N.30) 3-6, 7-6 (7/1), 7-5, 5-7, 6-2

Lorenzo Sonego (ITA) bat Marcel Granollers (ESP) 6-3, 6-4, 6-4

Alexander Bublik (KAZ) bat Santiago Giraldo (COL) 2-6, 6-0, 7-5, 3-6, 6-4

Thomas Fabbiano (ITA) bat Dominic Thiem (AUT/N.4) 6-4, 3-6, 6-3, 6-2

Alexander Zverev (GER/N.6) bat Radu Albot (MDA) 6-1, 6-3, 3-6, 4-6, 6-2

Frances Tiafoe (USA) bat Ivo Karlovic (CRO) 6-2, 6-3, 1-2 (abandon)

Aljaz Bedene (SLO) bat Jozef Kovalík (SVK) 6-3, 6-4, 7-5

Benoît Paire (FRA/N.29) bat Brayden Schnur (CAN) 6-2, 6-4, 6-4

Diego Schwartzman (ARG/N.20) bat Robin Haase (NED) 6-3, 7-6 (8/6), 6-0

Egor Gerasimov (BLR) bat Lloyd Harris (RSA) 7-5, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3)

Tennys Sandgren (USA) bat Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1-6, 6-7 (2/7), 6-4, 7-6 (7/5), 7-5

Vasek Pospisil (CAN) bat Karen Khachanov (RUS/N.9) 4-6, 7-5, 7-5, 4-6, 6-3

John Isner (USA/N.14) bat Guillermo García-López (ESP) 6-3, 6-4, 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) bat Casper Ruud (NOR) 6-4, 6-4, 6-2

Cedrik-Marcel Stebe (GER) bat Filip Krajinovic (SRB) 6-3, 4-6, 6-4, 7-6 (8/6)

Marin Cilic (CRO/N.22) bat Martin Klizan (SVK) 6-3, 6-2, 7-6 (8/6)

Fernando Verdasco (ESP/N.32) bat Tobias Kamke (GER) 6-3, 3-6, 6-1, 6-2

Hyeon Chung (KOR) bat Ernesto Escobedo (USA) 3-6, 6-4, 6-7 (5/7), 6-4, 6-2

Thanasi Kokkinakis (AUS) bat Ilya Ivashka (BLR) 6-3, 7-6 (10/8), 6-7 (4/7), 6-2

Rafael Nadal (ESP/N.2) bat John Millman (AUS) 6-3, 6-2, 6-2