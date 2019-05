Ligue Europa: la "grande responsabilité" d'Emery, Sarri rêve d'une "saison merveilleuse"

C'est une "grande responsabilité" que l'entraîneur d'Arsenal Unai Emery a déclaré mardi endosser, pour gagner la finale de la Ligue Europa contre Chelsea, mercredi à Bakou, et ainsi qualifier son club pour la Ligue des champions, pendant que son homologue des Blues Maurizio Sarri rêve du trophée pour rendre sa saison "merveilleuse".



Une nouvelle "opportunité" pour Emery l'expert de la C3



Unai Emery (entraîneur d'Arsenal): "Je me sens bien. C'est une nouvelle opportunité pour le club et pour moi. Nous continuons d'avancer, mon état d'esprit reste le même. Je ne pense pas seulement à moi. Je veux accomplir quelque chose d'important ici, et, c'est gagner un titre. Durant la compétition, nous avons ressenti que nous pouvions faire quelque chose d'important tous ensemble."

Granit Xhaka (milieu d'Arsenal): "Unai Emery a beaucoup d'expérience dans cette compétition. La gagner trois fois, ça veut dire beaucoup. On veut lui en donner une 4e. Il nous parle beaucoup de ça, mais ça reste entre nous".



Retrouver la C1, "l'objectif" d'Arsenal



Emery: "La Ligue des champions, c'est notre objectif. Nous savions que ça allait être difficile au début de la saison. Mais il nous reste encore une chance, ainsi que celle de remporter un titre. Nous sommes sur la bonne voie. C'est une grande responsabilité de convertir cette opportunité."

Xhaka: "Un club comme Arsenal doit être en Ligue des champions. Demain (mercredi), c'est un match à la fois excitant et important. On veut redonner au club, aux fans, la Ligue des champions. Peut-être qu'on méritait de terminer dans le top 4 (en Championnat). .. Il nous reste un gros match, une finale, pour nous qualifier et rapporter un titre."

Maurizio Sarri (entraîneur de Chelsea): "Nous avons réalisé une superbe saison. L'an dernier, Chelsea ne s'était pas qualifié pour la Ligue des champions. Cette année, nous avons réussi. Nous avons joué une finale (en Coupe de la Ligue anglaise), perdue aux tirs au but contre la meilleure équipe d'Europe du moment (Manchester City). Demain, on en jouera une nouvelle. On a fait une très bonne saison. Si on gagne la Ligue Europa, elle sera merveilleuse."

Chelsea, Arsenal, même pression



Emery: "Je ne pense pas (qu'Arsenal ait plus de pression que Chelsea). Chelsea a déjà gagné la Ligue Europa en 2013 avec Rafa Benitez. Dans le foot, on joue pour gagner des trophées! La Ligue des champions, ça vient en second. Arsenal et Chelsea partagent le même but, celui de donner aux fans un trophée".

Cesar Azpilicueta (défenseur de Chelsea): "Quand on joue pour Chelsea, on se bat pour tous les trophées. On a fait le job en se qualifiant pour la Ligue des champions par le Championnat. Mais ce n'était qu'un objectif. Ce trophée de la Ligue Europa, c'en est un autre. Depuis qu'on a débuté cette compétition, on a cette finale en tête. On a faim de titres!".



Sur les difficultés des fans à voyager jusqu'à Bakou



Emery: "Ce n'est pas une situation que je contrôle. Ils (l'UEFA) ont leurs raisons de jouer ici, et je respecte leur décision. Après, j'aurais préféré que beaucoup de supporters aient pu se déplacer depuis Londres. Mais demain (mercredi), il y aura beaucoup de fans d'Angleterre mais aussi du monde entier, de Bakou et des pays de la région. Nous allons jouer pour nos supporters, qu'ils soient ici ou à Londres."

Sarri: "Il faut demander à l'UEFA, aux clubs. Je suis très déçu car nous travaillons pour ce genre de match, et pour que nos supporters soient avec nous dans ces moments. On va essayer de gagner pour nous, mais aussi pour eux."