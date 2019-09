Le Borussia Dortmund entame sa campagne de Champions League en accueillant Barcelone au Westfalenstadion pour une autre soirée mémorable sous le signe de la Champions League.

Dortmund a renoué avec la victoire ce week-end, battant son compatriote Bayer Leverkusen 4-0. Marco Reus a réussi un doublé dans la victoire décisive, alors que BVB s'est hissé à la deuxième place du classement.

Jadon Sancho est rapidement devenu l’un des joueurs les plus influents de Dortmund. L'adolescent anglais se distingue depuis le début de la saison en Bundesliga et cherchera à poursuivre sur sa lancée sur la scène européenne. L'ailier délicat a du rythme à brûler et profitera de l'occasion d'affronter Barcelone, et avec quatre passes décisives en quatre matches de Bundesliga, il constituera certainement une menace en attaque.

La formation probable du Borussia Dortmund :

Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Witsel; Brandt, Reus, Sancho; Alcacer

Compétition / Journée: Ligue des Champions - Phase des Groupes 1ère journée

Date / heure: Mardi, 17 Septembre 2019, 22h00 Heure de La Mecque

Lieu: Signal Iduna Park, Dortumund (GER)

Arbitre: Ovidiu Haţegan (ROM)

Après avoir fait sensation lors de la demi-finale de la saison dernière, Barcelone a soif de remporter un sixième titre en Ligue des champions. Bien que les Catalans aient du pain sur la planche après avoir été entraînés contre le Borussia Dortmund et l'Inter Milan.

Le Barca s'est préparé pour sa confrontation en milieu de semaine en Allemagne avec une victoire complète de 5-2 sur Valence. L'attaquant Ansu Fati, âgé de 16 ans, a poursuivi sur sa lancée remarquable en inscrivant un but et en enregistrant une aide alors que les joueurs de Valverde ont retrouvé le chemin de la victoire.

Frenkie de Jong a également marqué le week-end et pourrait influencer le match mardi soir. Le joueur de 22 ans s'est annoncé sur la scène européenne la saison dernière avec une série de performances avec l'Ajax afin d'inspirer les géants néerlandais à la demi-finale. Le milieu de terrain est un passeur sublime du ballon et les supporters de Blaugura espèrent que de Jong pourra faire la différence pour leur équipe dans ce groupe difficile.

La formation probable du Barcelone :

Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Roberto; Griezmann, L Suarez, Perez

Borussia Dortmund vs Barcelona Face-à-face résultats et historique

Ce sera la première fois que le Borussia Dortmund et Barcelone se rencontrent dans une compétition.

