Bayern vs Étoile Rouge est un match du groupe B de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Bayern vs Étoile Rouge | Mercredi à 22h00

Compétition / Journée: Ligue des Champions - Phase des Groupes 1ère journée

Date / heure: Mardi, 18 Septembre 2019, 22h00 Heure de La Mecque

Lieu: Allianz Arena, Munich

Arbitre: Bobby Madden

La saison dernière, le Bayern Munich a connu l'élimination la plus précoce de l'édition 2010/2011, mais il s'agissait de Liverpool, championne de l'époque. Dans le groupe B de la Ligue des champions, à part Tottenham, les autres adversaires sont largement à portée de main: l’Olympiacos et l’Étoile Rouge, qui feront face à cette première journée. L'équipe serbe en est à sa deuxième participation consécutive dans la phase de groupes. L'année dernière, elle a réussi à s'imposer face à Liverpool à domicile et à faire barrage à Napoli. Par contre, il a perdu tous les matchs à l'extérieur et dans un stade difficile comme l'Allianz Arena, les chances de perdre sont très élevées.

Dans son stade, le Bayern Munich a remporté 14 des 15 derniers matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le transfert du Bayern Munich s’anime dans la dernière partie du mois d’août, avec les arrivées de Coutinho et de Perisic, deux excellents renforts en phase offensive. Si le Brésilien devait remplacer Muller, dont la performance ces deux dernières années n’était pas encore meilleure, Perisic jouera le rôle principal avec Coman, tandis que sur l’autre groupe Gnabry, désormais titulaire permanent de l’équipe nationale allemande où il se trouve. marquer à plusieurs reprises - il est maintenant irremplaçable, tout comme Lewandowski. Il y a également eu des changements en matière de défense: on a acheté Pavard, qui peut jouer comme arrière droit au lieu de Kimmich, déplacé au milieu du terrain. Même Hernández peut occuper davantage de postes: cette fois, il jouera avec l'arrière gauche à la place de l'Alaba, blessé, mais il pourra également jouer le rôle de centre.

Au cours de l'été, l'Étoile Rouge a vendu deux jeunes talents: Dejan Joveljić (Eintracht Frankfurt) et Aleksa Terzić (Fiorentina). Marin et Boakye, les deux principaux atouts, ont été confirmés, notamment Mateo García (Las Palmas), José Cañas (PAOK) et Jander (Pafos). Le niveau de compétitivité de l’Etoile Rouge en Europe n’a pas beaucoup augmenté et l’on a le sentiment que, comme l’année dernière, cette équipe sera formidable à la maison mais fragile sur la route.

Bayern vs Étoile Rouge: le pronostic

Le Bayern Munich est favori pour la victoire dans un match dans lequel il devrait pouvoir marquer au moins trois buts.

Les équipes probables de Bayern vs Étoile Rouge

BAYERN MUNICH (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Boateng, Hernández; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Coutinho, Perišić; Lewandowski.

ÉTOILE ROUGE (4-4-2): Borjan; Gobeljić, Milunović, Degenek, Jander; Cañas, Jovančić, García, Marin; Vukanović, Boakye.

