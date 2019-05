Tottenham: Kane espère être rétabli pour la finale

Comme tout le banc de touche de Tottenham, Harry Kane a foncé sur la pelouse juste après la qualification miraculeuse décrochée par les Spurs sur la pelouse de l'Ajax, mercredi soir, en demi-finale de la Ligue des champions. La preuve que l'attaquant anglais, touché à la cheville depuis un mois, va mieux. De quoi lui permettre d'envisager un retour pour la finale de la C1 contre Liverpool, le 1er juin prochain.

"Je l'espère ! La rééducation se passe bien. J'ai commencé à courir en ligne droite cette semaine, ce qui explique cette course (après le troisième but de Lucas Moura, ndlr)", a confié Kane au micro de BT Sport.

"On va voir. Pour l'instant, ça va. Si ça continue comme ça, j'espère (être rétabli pour la finale)", a ajouté le buteur des Spurs, qui n'a pas trop manqué à son équipe sur les derniers matches de Ligue des champions. "Lucas a inscrit un triplé, on a sorti Man City et l'Ajax. Je vais devoir m'entraîner encore plus dur et prouver que j'ai ma place dans l'équipe", s'est amusé Kane.