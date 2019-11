C1: le capitaine de Dortmund Reus incertain contre l'Inter

Le capitaine du Borussia Dortmund Marco Reus, sorti samedi sur blessure en Bundesliga, est toujours incertain pour le match de Ligue des champions contre l'Inter Milan mardi (21h00), selon son entraîneur Lucien Favre.

Après la défaite 2-0 à l'aller, le Borussia doit essayer de s'imposer par trois buts d'écarts pour prendre le dessus et s'assurer une qualification en cas d'égalité avec l'Inter en fin de parcours.

Principaux points de la conférence de presse de Dortmund:

. Marco Reus

Lucien Favre: "Nous nous sommes entraînés hier et ce matin, je ne sais pas encore si Marco pourra jouer. On verra plus tard, ou même demain (jour du match)."

. Dortmund a-t-il retrouvé son football?

Lucien Favre : "Nous avons battu Wolfsburg 3-0 samedi. Nous avons eu quelques belles actions, surtout en deuxième période, nous nous sommes créé plus d'occasions de but".

Julian Brandt: "Notre facilité, notre légèreté va revenir au fil des matches, mais ça ne va pas de soi. Je crois cependant que nous avons la qualité en nous. Avec le temps, ça va venir et nous ne ferons plus seulement une bonne deuxième mi-temps, mais de bons matches entiers.

. Les forces de l'Inter

Lucien Favre: "Nous devons être prêts à tout. Nous devons bien attaquer, bien défendre, et surtout trouver un bon équilibre entre les deux, parce que l'Inter est une équipe qui joue bien au football, ils sont très rapides en contre, et leurs centres sont dangereux. Ils sont difficiles à jouer, mais nous sommes aussi difficiles à jouer, nous devrons réaliser une très très bonne performance pour gagner".

Julian Brandt: "Ils ont de très bons défenseurs, très forts physiquement. Le plus important, c'est simplement d'aller le moins possible dans les duels et les affrontements, jouer avec le moins de contacts possible, bouger beaucoup. Nous devons jouer sur notre vitesse, nous avons des joueurs très rapides, Thorgan (Hazard), Jadon (Sancho), nous devons utiliser cet atout. Si nous le faisons, nous n'avons pas trop à nous demander si leur défense est forte physiquement ou pas, il faut que nous nous concentrions sur nous-mêmes, sur nos forces. Nous jouons à domicile, nous sommes le Borussia Dortmund."

. La suite du parcours en Ligue des champions

Julian Brandt: "Tout le monde peut lire le classement. Nous avons beaucoup d'ambition en Ligue des champions. Nous devons gagner ce match, mais on ne peut pas y aller aveuglément, il faudra jouer intelligemment. L'Inter est une très bonne équipe, ce sera un match serré".