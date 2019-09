Rafael Nadal a remporté dimanche son 4e US Open, son 19e tournoi du Grand Chelem, en battant Daniil Medvedev au terme d'un match d'une très grande intensité et d'une très grande qualité de jeu 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

L'Espagnol, N.2 mondial, devient également l'égal de John McEnroe à Flushing Meadows avec ses 4 titres, à un trophée du record de l'ère moderne (à partir de 1968) détenu par Federer, Pete Sampras et Jimmy Connors.

"Quatre titres ici, c'est très important pour moi, surtout vu la difficulté que j'ai eue à gagner ce soir", a déclaré Nadal, après avoir écrasé des larmes en attendant la cérémonie de remise de la coupe.

"Ca a été un match fou alors que j'en avais le contrôle", a-t-il ajouté, avant de donner rendez-vous au public "à l'année prochaine".

Quant à son adversaire qui lui a donné tant de mal, "ce soir on a vu pourquoi il est déjà 4e mondial à 23 ans", a déclaré Nadal, alors que Medvedev passera officiellement de la 5e à la 4e place ATP lundi quand le nouveau classement sera publié.

"Il aura d'autres occasions de gagner ici, c'est sûr, alors bonne chance !", a-t-il lancé à l'adresse de Medvedev.

Le Russe, lui, a commencé par rendre hommage à son vainqueur: "19 titres du Grand Chelem, c'est incroyable. C'est tellement dur de jouer contre toi. Ce que tu as fait pour le tennis, ces centaines de millions d'enfants qui te regardent et à qui tu donnes envie de jouer au tennis..."

"Au 3e set, dans ma tête j'ai commencé à me demander ce que j'allais bien pouvoir faire comme discours après une défaite rapide en trois sets... et puis j'ai joué les points un par un et c'est allé beaucoup plus loin", a-t-il raconté.

Puis, il s'est adressé au public qui, après l'avoir sifflé durant deux matchs pour son mauvais comportement au 2e tour, l'a très bruyamment encouragé durant la finale et longuement applaudi sur le podium.

"Cette fois, je le dis sans ironie: c'est grâce à votre énergie que j'ai réussi ce match. C'est grâce à votre soutien au 3e set, parce que vous vouliez que le match dure un peu plus, que j'ai pu aller plus loin. Vous m'avez hué parce que j'ai dit et fait des choses pas bien, mais on peut changer et je vous aime !", a-t-il lancé sous une immense acclamation.