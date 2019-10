WTA: Kvitova trop forte pour Mladenovic

Depuis une demi-finale à Zhengzhou début septembre, la N.2 française (26 ans) a accumulé des éliminations rapides à Osaka (1er tour), Wuhan (1er tour) et donc Pékin (2e tour).

De son côté, Kvitova (29 ans) a soulevé deux trophées cette année à Sydney et Stuttgart et disputé deux autres finales à l'Open d'Australie et à Dubaï.

WTA: les résultats de la 4e journée à Pékin

Résultats de la 4e journée du tournoi WTA de Pékin, disputée mardi:

Simple dames (2e tour):

Ashleigh Barty (AUS/N.1) bat Yulia Putintseva (KAZ) 6-4, 6-2

Petra Kvitová (CZE/N.7) bat Kristina Mladenovic (FRA) 6-4, 6-4

Sofia Kenin (USA/N.15) bat Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-3, 6-2

Naomi Osaka (JPN/N.4) bat Andrea Petkovic (GER) 6-2, 6-0

Darya Kasatkina (RUS) bat Aryna Sabalenka (BLR/N.12) 6-4, 7-6 (7/5)

Caroline Wozniacki (DEN/N.16) bat Christina McHale (USA) 6-4, 6-0