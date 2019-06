Rallye de Sardaigne: Sordo vainqueur, Tänak en tête du championnat

Ott Tänak (Toyota) a pris la tête du championnat du monde (WRC) malgré sa 5e place au rallye de Sardaigne, remporté par l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai), qui a profité d'un problème mécanique sur la voiture de l'Estonien dans la dernière spéciale.

Le Finlandais Teemu Suninen (M-Sport Ford) et le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai) complètent le podium de la 8e épreuve (sur 14) de la saison.

Au classement des pilotes, Ogier, qui a terminé hors des points dimanche, glisse à la 2e place à quatre longueurs de Tänak et Neuville, 6e du rallye, reste 3e à sept points.

Respectivement 2e et 3e de la Power Stage, le Français et le Belge ont glané 4 et 3 points supplémentaires au championnat, bienvenus pour limiter la casse après leur week-end difficile.

Du côté des constructeurs, la hiérarchie n'a pas changé: Hyundai mène la danse avec 242 points devant Toyota (198 pts), Citroën (170 pts) et M-Sport (152 pts).

L'avance de l'Estonien dans la course au titre aurait pu être plus conséquente au terme de ce week-end, si sa direction assistée ne l'avait pas abandonné au cours de la dernière spéciale.

Au moment de s'élancer, Tänak menait avec plus de 25 secondes d'avance sur Sordo.

Mais le sort s'en est mêlé et a fait glisser Tänak à la 5e place du classement final du rallye.

A l'orée de la trêve estivale, le championnat est toujours aussi serré. Les pilotes retrouveront la compétition le 1er août au Rallye de Finlande.