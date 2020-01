Dakar 2020 : Coup double pour Brabec et Sainz

Coup double pour Carlos Sainz et Ricky Brabec. Plus fort que la concurrence, ce mardi sur une boucle autour de Neom, l'Espagnol, en auto, et l'Américain, chez les motos, ont tous deux remporté la 3eme étape du Dakar 2020 et se sont emparés du même coup des commandes du classement général. Sainz est sorti vainqueur d'une lutte âpre avec son rival Nasser Al-Attiyah pour devancer à l'arrivée à Neom le Qatari de 3'31. Al-Attiyah s'est longtemps accroché au vainqueur du jour, avant de décrocher à l'approche de l'arrivée. Au lendemain de sa journée noire, Fernando Alonso s'est refait une petite santé en terminant cinquième de cette 3eme étape. En revanche, Olrlando Terranova a explosé. Leader au départ de Neom ce mardi, l'Argentin a terminé à plus de douze minutes de Sainz. Brabec en solitaire, Van Beveren à l'hôpital

Toutefois, si le vainqueur du jour en auto a ménagé le suspense, Brabec, lui, n'a pas pris ce soin. L'Américain s'est offert un cavalier seul en reléguant à l'arrivée son dauphin sur cette étape le Chilien Jose Cornejo, membre de la même équipe que lui, a près de dix minutes. Une troisième étape marquée chez les motos par la démonstration de Brabec, nouveau leader, mais aussi par la malchance de l'ancien premier du général Ross Branch, dont KTM a heurté un rocher en début de spéciale. Adrien Van Beveren a encore eu moins de chance. Victime d'une lourde chute dès le km 3, le Français n'a eu d'autre choix que d'abandonner prématurément, comme il l'avait déjà fait ces deux dernières années. Sur Twitter, l'entourage du pilote a fait savoir que ce dernier avait été pris en charge par le service médical et transporté, conscient, dans la foulée en hélicoptère au bivouac de Neom. Van Beveren souffrirait d'un traumatisme à l'épaule droite. Les années se suivent et se ressemblent malheureusement pour le natif d'Hazebrouck. Les classements

Classement de l'étape motos

1- Ricky Brabec (USA/Honda), en 4h08'23

2- Jose Cornejo (CHI/Honda), à 9'39

3- Joan Barreda Bort (ESP/Honda), à 13'16

4- Luciano Benavides (ARG/KTM), à 17'54

5- Kevin Benavides (ARG/Honda), à 18'51

...

9- Sébastien Lagut (FRA/Nomade), à 32'58

...



Classement général motos

1- Ricky Brabec (USA/Honda), en 11h17'56

2- Jose Cornejo (CHI/Honda), à 15'02

3- Joan Barreda Bort (ESP/Honda), à 15'14

4- Kevin Benavides (ARG/Honda), à 16'12

5- Matthias Walkner (AUT/KTM), à 17'56

...

10- Xavier De Soultrait (FRA/Yamah), à 54'

...



Classement de l'étape autos

1- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP), en 3h48'11

2- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-FRA), à 3'31

3- Jakub Przygonski-Timo Gottschalk (POL-ALL), à 4'19

4- Yasir Seaidan-Kusmich Alexy (EAU-RUS), à 5'28

5- Fernando Alonso-Marc Coma (ESP-ESP), à 6'14

...



Classement général autos

1- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP), en 3h48'11

2- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-FRA), à 3'31

3- Orlando Terranova-Bernardo Grue (ARG-ARG), à 8'09

4- Yazeed Al Rajhi-Konstantin Zhiltsov (EAU-RUS), à 18'58

5- Stéphane Peterhansel-Paulo Fiuza (FRA-POR), à 19'00