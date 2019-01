Ce Milan-Naples, duel entre le 4e et le 2e du classement, était d'autant plus alléchant que Carlo Ancelotti avait choisi une composition hyper-offensive avec les titularisations de Mertens, Milik, Insigne et Callejon.

Mais il n'y a pas eu de buts et même longtemps peu d'occasions, avant une dernière demi-heure enfin animée. La meilleure occasion a été milanaise, avec une reprise acrobatique de Musacchio, sortie d'un réflexe par Ospina.

Au bout du compte, le match nul semble juste. Naples est deuxième, à huit points de la Juventus Turin, qui sera dimanche à Rome pour y affronter la Lazio (7e). L'équipe de Carlo Ancelotti prend par ailleurs huit longueurs d'avance sur l'Inter Milan qui jouera dimanche sur la pelouse du Torino.

Milan de son côté reste 4e, mais peut être dépassé dimanche par l'AS Rome (5e), qui sera à Bergame pour y affronter l'Atalanta.

Le match s'est par ailleurs déroulé dans le calme, un mois après les graves incidents qui avaient émaillé la dernière visite de Naples à San Siro, face à l'Inter. Quelques chants anti-napolitains ont tout de même été entendus avant le coup d'envoi.

La série de Quagliarella

Dans les autres matches disputés samedi, on a noté la nette victoire de la Sampdoria Gênes (6e) face à l'Udinese (4-0), avec un doublé de Fabio Quagliarella, inarrêtable cette saison.

L'attaquant italien de 35 ans a en effet égalé ainsi le record de Gabriel Batistuta de 11 matches consécutifs de Serie A avec au moins un but marqué.

Quagliarella a marqué ses deux buts du jour sur penalty (31e et 55e), avant d'offrir une passe décisive à Gabbiadini pour le 4e but.

Lors de la saison 1994-1995, sous le maillot de la Fiorentina, Batistuta avait marqué au moins un but lors de chacune des 11 premières journées. Il avait fini la saison meilleur buteur du championnat avec 26 buts.

"C'est une grande émotion, rejoindre Batistuta ça me donne des frissons. Je n'ai pas de mots. Je suis vraiment ému parce que je n'aurais jamais imaginé ça", a déclaré Quagliarella après le match.

"A chaque match, je me dis que cette série va forcément s'interrompre. Mais pour l'instant, ça continue. Je vais avoir 36 ans dans quelques jours et je suis très fier. Ce sont les sacrifices que j'ai faits qui ont amené à ça", a-t-il ajouté.