Le derby milanais, premier test pour l'Inter de Conte

L'Inter Milan version Antonio Conte, seul leader de Serie A, passe son premier gros test à l'échelle nationale lors du derby contre l'AC Milan samedi pour la 4e journée, quatre jours après son nul décevant contre le Slavia Prague en Ligue des champions (1-1).

Avec trois matches, trois victoires, sept buts marqués pour un seul encaissé, le début de saison de l'Inter est presque parfait en championnat. Les hommes de l'ancien entraîneur de Chelsea, arrivé à l'intersaison, le dominent, possédant notamment deux points d'avance sur la Juventus, trois sur Naples ou sur leur éternel rival milanais.

La qualité modeste des adversaires jusqu'alors, avec Lecce, Cagliari et Udinese, trois équipes pas attendues à jouer le haut de classement, invite à nuancer le tableau, d'autant plus avec la faible prestation en Ligue des champions mardi contre le Slavia Prague. Les Intéristes, sans inspiration, ont égalisé à la dernière seconde contre l'adversaire le plus abordable du groupe où figurent aussi Dortmund et le Barça.

Le calendrier va en plus se corser: après l'AC Milan, l'Inter affrontera la Lazio Rome, Barcelone et la Juve en deux semaines.

De leur côté, les joueurs de Marco Giampaolo, également intronisé cet été à Milan, n'ont pas brillé en championnat jusqu'ici avec deux victoires étriquées 1-0. Mais, privés de coupe d'Europe cette année, ils ont eu une semaine pleine pour travailler sur le derby.

Un peu plus tôt samedi, la Juventus, 3e avec 7 points, a l'occasion de mettre la pression sur l'Inter en reprenant la tête à condition de s'imposer contre le Hellas Verone, en milieu de tableau.

Rattrapés sur le fil en Ligue des champions contre l'Atletico (2-2), accrochés auparavant en championnat contre la Fiorentina (0-0), les Bianconeri n'ont pas encore gagné depuis le retour de leur entraîneur Maurizio Sarri sur le banc après une pneumonie.

L'AS Rome, 8e avec 5 points, doit faire face à un périlleux déplacement à Bologne, 2e avec 7 points, dimanche et doit ramener une victoire pour ne pas voir un premier écart se creuser sur le haut du classement.

Programme de la 4e journée du Championnat d'Italie de football, qui sera disputée du vendredi 20 au dimanche 22 septembre:

Vendredi 20 septembre

Cagliari - Genoa

Samedi 21 septembre

Udinese - Brescia

Juventus Turin - Hellas Vérone

AC Milan - Inter Milan

Dimanche 22 septembre

Sassuolo - SPAL

Bologne - AS Rome

Lecce - Naples

Sampdoria Gênes - Torino

Atalanta Bergame - Fiorentina

Lazio Rome - Parme