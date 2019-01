Irak: le club de Mohanad Ali, jeune star de la Coupe d'Asie, dit avoir refusé une offre de la Juventus

January 30, 2019 14:06 Le club irakien al-Shorta a annoncé tard mardi avoir reçu et refusé des offres de transfert faites pour son attaquant star, Mohanad Ali, 18 ans et auteur de deux buts en Coupe d'Asie, notamment celles de la Juventus et de Benfica.