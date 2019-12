Ibrahimovic aurait accepté l’offre de Milan !

Le mariage entre Ibrahimovic et l’AC Milan devrait bien finir par se produire. Selon ce que rapporte Sky Sport Italia ce jeudi, la star suédoise a été accepté l’offre qui lui a été soumise par les responsables du club lombard. Comme annoncé précédemment par la presse italienne, une énième discussion avec Zvonimir Boban et Paolo Maldini aurait fait pencher la balance du bon côté. Alors que la retraite avait été envisagée, l’ancien Parisien est donc prêt à renouer le fil de son histoire avec les Rossonerri, laquelle s’était arrêtée en 2012.

Ibrahimovic attendu à Milanello le 30 décembre prochain



Ibrahimovic a donné son accord oral et il ne lui reste plus qu’à apposer sa signature sur le contrat. Cela devrait être fait dans les prochains jours. Si tout va bien et qu’il n’y a aucun rebondissement de dernière minute, le Scandinave sera présent à la reprise de l’entrainement du côté de Milanello, le 30 décembre prochain. Et son come-back sur les terrains pourrait se faire le 6 janvier contre la Sampdoria, une équipe à laquelle il a mis six buts en six matchs officiels. Les détails financiers de ce deal n’ont pas encore filtré. Concernant la durée de l’engagement elle serait de six mois, mais avec option de renouvellement jusqu’en 2021.