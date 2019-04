Sale semaine pour Manchester United qui, quatre jours après son élimination face au Barça en quarts de finale de la Ligue des champions, a mordu la poussière sur la pelouse d’Everton (4-0), dimanche lors de la 35e journée de Premier League.

Richarlison (13e), Sigurdsson (28e), Digne (56e) et Walcott (64e) ont torpillé les Red Devils, qui restent scotchés à la sixième place avec 64 points, laissant à Arsenal et Chelsea l’occasion de les distancer dans la course à l’Europe.