José Mourinho ne s'est pas loupé pour ses débuts avec Tottenham qui a gagné (3-2) à West Ham, alors que Manchester City et Leicester suivent le rythme de Liverpool vainqueur à Crystal Palace (2-1), samedi, pour la 13e journée de Premier League.

Retour gagnant pour Mourinho

Premier match, premier succès pour le coach portugais et surtout première victoire à l'extérieur en championnat depuis dix mois pour les Spurs, vainqueurs 3 à 2 à West Ham.

Une heure convaincante récompensée par un avantage de trois buts, puis une légère frayeur quand les locaux sont revenus à un but dans le temps additionnel, mais 3 points précieux au final.

"Quand les choses tournent en votre faveur, gagner est la plus belle des sensations", a savouré le coach, de retour 11 mois après avoir été remercié par Manchester United.

En mettant Moussa Sissoko, homme de base de son prédécesseur Mauricio Pochettino sur le banc, pour titulariser Eric Dier, Mourinho a commencé à imprimer sa marque.

Lucas Moura et Dele Alli, également titulaires ont justifié la confiance du nouveau boss, alors que Son Heung-Min et Harry Kane, fidèles à eux-mêmes, ont été à créditer d'un but chacun, et même d'une passe décisive pour le Coréen.

Grâce à ce succès, Tottenham remonte provisoirement dans la première moitié du classement (9e avec 17 points), en attendant mieux.

Liverpool comme d'habitude

Encore une victoire par un petit but d'écart pour les Reds qui ne laissent pas grand chose en chemin avec 37 points pris sur 39.

Sadio Mané avait pourtant mis son équipe sur le chemin du succès avec un but en début de seconde période (0-1, 49e), mais Liverpool, décidément bien moins solide que la saison dernière, a cédé à huit minutes du terme sur un but de Wilfried Zaha (1-1, 82e).

Mais le leader de Premier League est devenu spécialiste des buts décisifs dans les dernières minutes. Le sauveur avait le visage de Robert Firmino qui a repris un ballon qui traînait au point de pénalty pour préserver l'essentiel (1-2, 86e).

"On n'est pas là pour montrer qu'on a inventé le football. On a un boulot, c'est d'avoir des résultats. C'est ce qu'on a fait encore une fois", a résumé un Jürgen Klopp pragmatique à défaut d'être satisfait.

Liverpool garde 8 points d'avance sur Leicester, toujours aussi solide et qui l'a emporté à Brighton 2-0.

Manchester City double Chelsea

Les chocs s'enchaînent pour Manchester City mais la réception de Chelsea, qui le devançait d'un point, s'est mieux terminée (2-1) que le déplacement à Anfield (3-1) avant la trêve.

Les Blues étaient pourtant venus avec ambition et un milieu Jorginho-Kovacic-Kanté fait pour presser, courir et surtout faire courir le ballon.

Avec 46,74% de possession, jamais une équipe n'avait eu aussi peu le ballon en 381 matches avec le Catalan sur le banc.

City a mis une bonne demi-heure à trouver la parade, le temps pour N'Golo Kanté de partir dans le dos de la défense, résister au retour de Benjamin Mendy et de tromper Ederson (0-1, 21e).

L'égalisation des Citizens a été chanceuse, Kurt Zouma prenant Kepa à contre-pied en déviant une frappe de Kevin De Bruyne (1-1, 29e), alors que le but de Riyad Mahrez, huit minutes plus tard, au terme d'un beau slalom, ne doit rien à personne (2-1, 37e).

Avec 28 points, City remonte sur le podium, entre Leicester (29) et Chelsea (26).

Arsenal peut remercier Lacazette

Deux buts d'Alexandre Lacazette, dont un dans le temps additionnel, ont évité à Arsenal l'humiliation d'une défaite à domicile contre le relégable Southampton (2-2).

"On est frustrés, les supporters sont frustrés, c'est normal (...) on a raté une très bonne occasion de montrer à nos supporters nos progrès", a commenté Unai Emery.

Menés sur des buts de Danny Ings (8e), puis de James Ward-Prowser (71e), les Gunners sont revenus grâce à leur attaquant français, mais avec trois points en 5 matches, ils se retrouvent 7e à 8 longueurs du quatuor de tête.

Autant dire que la pression sur Emery, à qui un ultimatum aurait été fixé par ses dirigeants, reste élevée.