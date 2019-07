Mercato Liverpool: Origi prolonge

Arrivé en 2014 à Liverpool avant d’être prêté une saison à Lille, son club formateur, Divock Origi, sous contrat jusqu’en 2020, poursuit l’aventure avec les Reds, qui ont annoncé mercredi sa prolongation, sans préciser jusqu’à quand.

"Je me sens très bien dans ce club. J’ai fait des progrès dans ma carrière et c’est ici que je suis devenu un homme. Quand le moment de prendre une décision est arrivé, j’ai discuté avec le club et avec mon entourage mais je savais au fond de moi que je voulais rester ici et prolonger mon contrat", a commenté l’attaquant belge de 24 ans sur le site des champions d’Europe.