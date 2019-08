l'échange Danilo-Cancelo officialisé

Danilo, 28 ans, rejoint la Juventus pour cinq saisons et 37 millions d'euros et Cancelo, 25 ans, fait le chemin inverse pour 65 millions et un contrat de six ans. Soit une plus-value de 28 millions nets pour le club octuple champion d'Italie en titre.

Ancien de Porto et du Real Madrid, Danilo a disputé soixante matches en deux saisons avec les Citizens, remportant deux titres de champions d'Angleterre, deux Coupes de la Ligue et une FA Cup. Il a été sélectionné 19 fois avec le Brésil.

"Beaucoup d'objectifs atteints et de titres remportés, mais le plus important c'est d'avoir conquis le respect des supporteurs et d'être devenu proche du personnel du club", a tweeté le Brésilien qui retrouvera à Turin, Cristiano Ronaldo, avec qui il a joué au Real.

Passé par Benfica, Valence et l'Inter Milan, Cancelo n'a disputé qu'une seule saison avec la Juventus avec laquelle il a été sacré champion d'Italie. Il compte 14 sélections avec le Portugal.

"City est un club fantastique avec un entraîneur brillant et je suis ravi d'être ici", a déclaré Cancelo après avoir passé la visite médicale et signé son contrat.