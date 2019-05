Herrera va quitter Manchester United

"Je me souviendrai de chacun des quelque 200 matchs disputés sous ce maillot. Parce que jouer pour le plus grand club d'Angleterre a été un véritable honneur. Merci pour ces cinq années incroyables", a déclaré Herrera, via le compte Twitter du club.

Sélectionné à deux reprises avec l'équipe d'Espagne, Herrera était arrivé à Manchester United en 2014, en provenance de l'Athletic Bilbao. Avec les "Red Devils", il a notamment remporté la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa.

Selon de nombreux médias britanniques, espagnols et français, Herrera s'apprêterait à rejoindre le Paris SG.