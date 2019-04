Angleterre: procédure pour mauvaise conduite contre Sarri (FA)

"Maurizio Sarri est mis en cause pour mauvaise conduite en raison de son comportement à la 94e minute du match de Premier League entre Chelsea et Burnley. L'entraîneur de Chelsea a jusqu'à 18H00 (17H00 GMT) vendredi pour apporter une réponse", a indiqué la FA dans un communiqué.

La rencontre avait presque fini en bagarre générale entre joueurs et staff des deux équipes, Chelsea reprochant à son adversaire d'avoir gagné du temps. Expulsé du banc de Chelsea en fin de rencontre, Sarri n'était pas venu en conférence de presse.

Il était "très énervé par les mots qu'il a entendus à son encontre de la part du banc de Burnley", avait expliqué son adjoint, Gianfranco Zola, après ce nul à domicile.

Avec 67 points, les Blues restent certes 4es, derrière Tottenham, battu par Manchester City dimanche. Mais leur 4e place, dernière qualificative pour la Ligue des champions, est désormais sous la vive menace d'Arsenal, 5e avec un point de moins et une rencontre de plus à jouer, et de ManU, 6e avec 64 points et lui aussi un match en moins.