Angleterre: Liverpool pour reprendre les devants lors de la 27e journée

La journée sera tronquée par la finale de la Coupe de la Ligue dimanche, entre Chelsea et Manchester City. Les "Citizens" doivent d'ailleurs leur position de leaders à leur match avancé remporté à Everton (2-0) le 6 février.

En cas de victoire à Old Trafford, les hommes de Jürgen Klopp, tenu en échec par le Bayern Munich mercredi (0-0), pourront donc reprendre trois points d'avance et enfin mettre derrière eux les champions en titre, repassés devant depuis quelques semaines grâce à leur match en plus.

Mais, face à l'ennemi N.1 de Liverpool, rien ne sera facile. En s'imposant à Chelsea en Coupe d'Angleterre lundi soir (2-0), les "Red Devils" ont bien digéré leur défaite en huitième de finale de la Ligue des champions contre le PSG (2-0).

Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, qui devra encore se passer de Martial et Lingard, ont repris leur marche en avant.

S'ils perdaient à nouveau chez eux, les Mancuniens prendraient le risque d'être doublés par Arsenal dans la course pour la dernière place qualificative pour la prochaine C1. Les "Gunners" accueillent le mal classé Southampton dimanche.

Enfin, Tottenham, en déplacement à Burnley samedi, aura l'occasion de se rapprocher des leaders.



Programme de la 27e journée (en heures locales = GMT+1):

Joué le 6 février

Everton - Manchester City 0-2



Vendredi

(20h45) West Ham - Fulham

Cardiff City - Watford



Samedi

(13h30) Burnley - Tottenham

(16h00) Newcastle - Huddersfield

Bournemouth - Wolverhampton

(18h30) Leicester - Crystal Palace



Dimanche

(15h05) Arsenal - Southampton

Manchester United - Liverpool



Reporté

Chelsea - Brighton