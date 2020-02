Utah et Washington rois du suspense

Utah dégoûte Portland

Utah, vainqueur de Portland sur un mince écart de trois points (117-114), sert la polémique du jour. En cause, un contre illicite non signalé de Rudy Gobert qui a empêché les Trail Blazers d'égaliser à 116-116 à neuf secondes du buzzer.

"Nous sommes dans la course aux playoffs et ça nous coûte le match", a fulminé Damian Lillard, le meneur de Portland, auteur de 42 points... et du tir en question.

Portland est en effet neuvième de la conférence Ouest, et a ainsi raté l'occasion de revenir à une victoire de Memphis, qui occupe la dernière place qualificative pour les play-offs. Utah est quatrième.

Beal sur le fil

A Washington, Bradley Beal a inscrit le panier de la gagne au buzzer après un match étouffant contre Dallas (119-118).

L'arrière des Wizards, non sélectionné pour le All-Star Game, enchaîne depuis les performances majuscules. Cette fois, on lui doit 29 points, 5 rebonds et 8 passes décisives. Davis Bertans a lui réussi cinq tirs à trois points.

De l'or dans un match où l'avantage a changé de camp 21 fois.

Et de quoi tenir le rythme pour Washington, 9e de la conférence Est (18 v-32 d) qui garde Orlando (8e, 22 v-30 d) dans le collimateur pour une place en playoffs.

Plus rien n'arrête Toronto

Le champion en titre est en pleine bourre. Toronto a décroché sa 13e victoire consécutive, du jamais vu pour la franchise, en allant dominer Indiana 115-106.

Avec 22 points et 10 rebonds de Serge Ibaka, les Raptors, 2es de la conférence Est et invaincus depuis le 15 janvier, ont battu les Pacers pour la deuxième fois en trois jours.

Toronto a creusé l'écart dans le troisième quart-temps, mais risque d'être privé de Kyle Lowry, blessé après un contact avec Ibaka.

Phoenix cartonne, Philadelphie revit

Dans les autres rencontres de la soirée, Phoenix a démoli Houston (127-91), pourtant bien mieux classé.

Les Suns menaient déjà de 20 points en fin de premier quart-temps, menés par Kelly Oubre qui a battu son record personnel avec 39 points et Devin Booker, 33 points.

Home sweet home pour Philadelphie, qui a dominé Memphis à domicile (115-104) après une série cauchemardesque de 4 déplacements et 4 défaites.

Boston a disposé d'Atlanta (112-107), Miami a chuté à Sacramento (105-97) et Oklahoma City s'est imposé face à Detroit (108-101).