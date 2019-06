NBA: Kevin Durant souffre d'une rupture d'un tendon d'Achille

Le diagnostic redouté est tombé mercredi: Kevin Durant souffre d'une rupture du tendon d'Achille de la jambe droite et l'ailier de Golden State sera éloigné des parquets NBA pendant de longs mois.

C'est Durant lui-même qui a annoncé la nouvelle.

"Je me suis rompu le tendon d'Achille, l'opération eu lieu aujourd'hui et a été un succès", a écrit le meilleur joueur du Championnat 2015 sur son compte Instagram, en légende d'une photo le montrant dans un lit d'hôpital.

"Mon parcours pour revenir (sur les parquets) a déjà débuté. Ma famille et mes proches sont à mes côtés et nous avons sincèrement apprécié toutes les marques d'affection et de soutien que nous ont envoyées les gens", a-t-il ajouté.

"Cela va être un long chemin, mais je suis taillé pour ça, je suis un joueur de basket", a ajouté le longiligne ailier.

Durant, 30 ans, s'est blessé lundi lors du match N.5 de la finale 2019 entre Golden State et Toronto.

Alors qu'il tentait de déborder le pivot espagnol de Toronto Serge Ibaka, il a arrêté de jouer et s'est effondré en se tenant la jambe droite, en début de 2e quart-temps.

Il avait regagné les vestiaires soutenu par un coéquipier et un soigneur, sous les sifflets des supporters de Toronto, trop contents de voir Golden State diminué après la perte de son meilleur marqueur.



"Je suis fier"



Sa blessure a déclenché une polémique, car Durant n'avait plus joué depuis un mois et soignait depuis le 8 mai une déchirure au mollet droit.

Certains observateurs avaient accusé Golden State d'avoir joué avec sa santé. Une accusation que Durant a lui-même balayé après son opération.

"Comme je l'ai dit lundi, j'ai mal au plus profond de moi, mais je vais bien. Le basket est ma plus grande passion et je voulais être sur le terrain lundi pour aider mes coéquipiers dans notre quête d'un troisième titre de suite", a-t-il insisté.

"C'est simplement la vie d'un joueur de basket, je suis fier d'avoir pu tout donner physiquement, je suis fier de mes frères pour leur victoire", a poursuivi le meilleur joueur des deux dernières finales NBA.

Durant, qui a marqué onze points en douze minutes lors de la victoire de Golden State (106-105) à Toronto, va maintenant débuter une longue et éprouvante convalescence.

Il pourrait manquer une bonne partie de la saison 2019-20, voire l'intégralité.

Son coéquipier DeMarcus Cousins, qui s'est rompu un tendon d'Achille en janvier 2018, n'a repris la compétition qu'un an plus tard.



Un an pour Cousins, 8 mois pour Bryant



L'ancienne star des Los Angeles Lakers Kobe Bryant avait été victime d'une blessure similaire en janvier 2013, mais avait rejoué huit mois plus tard.

Cette blessure pourrait également changer la donne sur le marché des transferts qui s'ouvre officiellement en NBA le 1er juillet.

Durant avait la possibilité de résilier sa dernière année de contrat avec Golden State, son équipe depuis 2016, pour devenir "agent libre".

L'ailier, qui pèse 27 points et 7,1 rebonds par match de saison régulière depuis ses débuts en NBA, devait susciter beaucoup de convoitise, notamment des New York Knicks et des Los Angeles Lakers.

Il pourrait maintenant rester à Golden State jusqu'au terme de contrat pour sa convalescence durant laquelle il est assuré de toucher un salaire de 31,5 millions de dollars (27,8 M EUR).

Avec un acteur majeur en moins, le mercato estival risque d'être mouvementé pour recruter les autres stars en fin de contrat, comme Kawhi Leonard (Toronto), Kyrie Irving (Boston), Jimmy Butler (Philadelphie) et Klay Thompson (Golden State).

En attendant, Durant a apporté son soutien à son équipe qui est menée trois victoires à deux dans la finale 2019 avant le match N.6 jeudi dans sa salle.

"Je sais que mes frères peuvent gagner ce match N.6 et serai derrière eux avec toute la Dub Nation", a-t-il assuré.