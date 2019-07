Or et record du monde pour les Américains sur 4x100 m mixte

Caeleb Dressel, Zach Apple, Mallory Comerford et Simone Manuel ont fixé un nouveau chrono référence en 3 min 19 sec 40, devant l'Australie (3:19.97) et la France (3:22.11), championne d'Europe en titre sur la distance.

Titré sur 50 m libre et 100 m papillon plus tôt samedi, la nouvelle star du sprint Caeleb Dressel, âgé de 22 ans, empoche son 13e titre mondial et son sixième cette semaine alors qu'il avait déjà gagné le 100 m libre, le 50 m papillon et le relais 4x100 m.

Il poursuit sa quête de record du nombre de titres mondiaux en un seul rendez-vous planétaire. Record qu'il détient déjà avec sept médailles d'or amassées en 2017, à égalité avec une autre légende américaine des bassins, Michael Phelps (2007).