Le club de la capitale a en effet officialisé cette union via les réseaux sociaux. Le milieu de terrain espagnol de 27 ans s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le PSG et va découvrir une nouvelle vie pour une première expérience loin de la Liga.

Et si les Franciliens ont craqué pour Sarabia, ce n’est pas seulement pour le montant de sa clause libératoire de seulement 18 millions. Au passage, selon plusieurs médias espagnols, Séville aurait récupéré 20 millions dans une mutation sous forme de transfert et non pas le paiement d’une clause libératoire. Le montant de ce transfert sera donc amorti sur la durée du contrat.

La saison dernière, Pablo Machin, l’entraîneur du club andalou, l’avait replacé dans le cœur du jeu, soit derrière les attaquants et non plus sur un côté. Un changement de cap payant puisqu’il a terminé la saison avec 23 buts et 17 passes décisives, toutes compétitions confondues - 12 buts et 13 passes décisives en Liga. Un total qui en fait le meilleur passeur du championnat avec un certain Leo Messi.

Le Paris Saint-Germain peut se targuer d’avoir réalisé un très joli coup. Il reste évidemment à connaître les intentions de Thomas Tuchel à son égard. S’il entrera assurément dans la rotation au sein d’un milieu de terrain en reconstruction, ce sera à lui de se faire une place au sein des stars parisiennes.