Raul Albiol revient en Espagne à Villarreal

"Le Villarreal CF et la SCC Napoli ont trouvé un accord pour le transfert de Raul Albiol, qui jouera pour le +sous-marin jaune+ pendant les trois prochaines saisons", a écrit sur son site internet le club établi dans la Communauté de Valence.

Selon la presse, l'opération s'élèverait à environ 5 millions d'euros.

Lui-même originaire de la région valencienne, Albiol a été formé au Valence CF avant de rejoindre en 2009 le Real Madrid. Il a signé en 2013 à Naples, où il a évolué pendant six saisons, remportant une Coupe d'Italie en 2014.

L'expérimenté défenseur central aux 52 sélections, champion du monde 2010 et double champion d'Europe (2008, 2012) avec la "Roja", a d'ores et déjà été remplacé à Naples avec l'arrivée du Grec Kostas Manolas (AS Rome).