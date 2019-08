le Croate Perisic prêté un an au Bayern (officiel)

La transaction, selon la presse allemande, se monte à 5 millions d'euros pour le prêt, et le Bayern aura la possibilité ensuite d'acheter le vice-champion du monde pour 20 millions d'euros.

Le club champion d'Allemagne cherche toujours à renforcer son attaque après les départs de Ribéry et Robben (fin de contrat) et James (reparti au Real).

"Ivan va nous apporter immédiatement sa longue expérience au top-niveau international", s'est félicité le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic. "Il est fort techniquement et polyvalent en attaque. Je suis convaincu qu'il va s'intégrer rapidement, car il connaît bien la Bundesliga et aussi notre entraîneur Niko Kovac".

Le Croate, qui a joué à Dortmund puis à Wolfsburg entre 2011 et 2015, a remporté la Bundesliga avec le Borussia en 2012, et la Coupe d'Allemagne une fois avec chacun des deux clubs. Il retrouvera surtout son compatriote Niko Kovac, qu'il avait côtoyé lorsque ce dernier était encore sélectionneur de la Croatie entre 2013 et 2015.

"Je suis très heureux de revenir en Allemagne (...) Nous voulons réussir non seulement en Bundesliga et en coupe, mais également en Ligue des champions", a dit la nouvelle recrue, citée par le site du club.

Joueur milanais depuis 2015, Perisic était sous contrat jusqu'à 2022 avec les Italiens, mais n'entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur Antonio Conte.

Auteur d'un but en finale de Coupe du monde en 2018 face à la France, le trentenaire viendra appuyer l'actuel duo d'ailiers Kingsley Coman (23 ans) et Serge Gnabry (24 ans). Il pourrait en théorie être aligné dès vendredi contre le Hertha Berlin pour le match d'ouverture du championnat.

Son recrutement ressemble cependant à un plan B pour les Bavarois, qui ont longtemps courtisé l'international allemand de Manchester City Leroy Sané. La piste Sané n'est pas totalement abandonnée, mais l'attaquant de 23 ans est blessé au genou droit et indisponible pour plusieurs mois.