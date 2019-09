FC Barcelone: Bartomeu pas inquiet d'un éventuel départ de Messi

Le contrat de Lionel Messi au FC Barcelone l'autorise en théorie à partir la saison prochaine mais il jouera au Barça "encore de nombreuses années", a assuré vendredi le président du club Josep Maria Bartomeu.



"Je n'ai aucune inquiétude sur le fait que Leo est très attaché à Barcelone et qu'il jouera au Barça pas seulement jusqu'en 2021 mais encore de nombreuses années", a affirmé le dirigeant sur la chaîne de télévision du club catalan.



Le contrat de quatre ans de Messi, signé en 2017, contient une clause selon laquelle "avant la dernière année du contrat, c'est-à-dire la saison 20-21, il peut quitter le Barça", a-t-il expliqué.



"Il est en contrat jusqu'en 2021 mais s'il voulait il pourrait partir".



"D'autres joueurs avaient également cette clause (...) Ils doivent avoir la liberté, parce qu'ils l'ont gagnée, de décider eux-mêmes de leur futur et du moment auquel ils veulent arrêter le football", a-t-il souligné.



Jeudi, le quotidien El Pais avait affirmé, en citant des sources du Barça, que Messi s'était "réservé la possibilité de résilier tous les 30 juin l'accord signé en 2017."



Son collègue du Barça Gerard Piqué s'est dit vendredi "pas du tout" inquiet d'un éventuel départ du joueur argentin.



"Je savais qu'il avait cette possibilité, mais bon, nous savons l'engagement qu'a Leo avec Barcelone depuis toutes ces années et je ne suis pas du tout inquiet", a-t-il expliqué à la radio Cadena Ser.



Messi "a gagné le pouvoir de décider chaque année ce qu'il fait de son futur après toutes les années qu'il a passées" à Barcelone, a-t-il affirmé.