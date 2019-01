Paris-SG: "Trop tôt" pour évaluer la blessure de Neymar, selon Tuchel

"Le traitement dépend de l'évolution dans les prochains jours. Il est encore trop tôt en ce moment pour dire exactement que faire", sachant que toutes les options "sont possibles", a dit l'entraîneur allemand du PSG, qui reçoit Rennes dimanche (21h00) pour le compte de la 22e journée de Ligue 1.

Neymar "a commencé ses soins" et "je pense que dans une semaine on pourra donner plus de détails", a-t-il ajouté.

Le N.10 brésilien a été contraint de céder sa place mercredi en Coupe de France contre Strasbourg après avoir ressenti une douleur au pied droit, à l'endroit même où il avait été opéré la saison dernière, avec plusieurs mois d'absence à la clé.

L'encadrement médical n'a pas encore délivré son diagnostic, se contentant d'évoquer "une réactivation douloureuse de la lésion du cinquième métatarsien droit", cet os long de la partie externe du pied.

La prochaine grosse échéance pour le PSG arrive dans deux semaines et demie. Le club de la capitale se déplacera le 12 février en Angleterre pour défier Manchester United en huitième de finale aller de Ligue des champions.

Tuchel a également donné samedi des nouvelles du milieu Marco Verratti, victime d'une entorse à la cheville gauche la semaine dernière contre Guingamp en championnat.

"Marco peut courir sans douleur, mais il n'a pas encore d'entraînement avec ballon, pour l'instant", a déclaré l'entraîneur du PSG.

Quant au défenseur Presnel Kimpembe, le champion du monde se remet de la blessure aux adducteurs qui l'a empêché de jouer en 2019. Il est "en bonne forme", son éventuel retour dans le groupe sera décidé après l'entraînement de samedi après-midi, a dit Tuchel.