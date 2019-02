Championnat de France: Lyon prépare le Barça

L'entraîneur Bruno Genesio pourra compter sur l'ensemble de son effectif, à commencer par son capitaine Nabil Fekir, qui sera suspendu en C1 contre les Catalans.

Sa courte défaite dimanche à Nice (1-0), couplée à la victoire de Saint-Etienne mercredi en match en retard contre Strasbourg (2-1), place l'OL (3e) à portée de tir du rival stéphanois, trois longueurs derrière.

Mais Saint-Etienne (4e) aura fort à faire, dimanche en clôture de la 25e journée, avec la réception du Paris SG, quasiment intouchable en Ligue 1. Les Parisiens, auréolés de leur succès contre Manchester United (2-0) mardi, se déplacent avec le plein de confiance, mais sans leur capitaine Thiago Silva, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

La journée s'ouvre vendredi (18h00 GMT) par un déplacement risqué pour Dijon, 17e et premier non relégable, sur la pelouse de Nîmes (11e) et de son chaud public.

Dijon est talonné au classement par Monaco (18e) et Caen (19e), deux équipes qui ont l'avantage de recevoir ce week-end, respectivement Nantes (14e) samedi et Strasbourg (9e) dimanche.

De son côté, Marseille (6e) reçoit Amiens (16e) samedi avec l'objectif d'enchaîner une troisième victoire consécutive en L1, une performance qui serait inédite cette saison.

Événement rare depuis le début en France le 17 novembre du mouvement des "gilets jaunes" contre la hausse prévue des prix du carburant et la baisse de leur pouvoir d'achat: la journée de championnat s'étale sur un week-end, sans report de matches en milieu de semaine.



Programme de la 25e journée de Ligue 1 (en heures GMT):



Vendredi

(18h00) Nîmes - Dijon

(19h45) Lyon - Guingamp



Samedi

(16h00) Marseille - Amiens

(19h00) Angers - Nice

Monaco - Nantes



Dimanche

(14h00) Bordeaux - Toulouse

Caen - Strasbourg

Lille - Montpellier

(16h00) Reims - Rennes

(20h00) Saint-Etienne - Paris SG