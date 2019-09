Mais ce Sous-marin jaune a du caractère, et l'a prouvé ce vendredi soir à l'occasion de la visite du Betis Séville en ouverture de la 7e journée.

Au stade de la Ceramica, André-Frank Zambo Anguissa et ses partenaires ont donné la leçon aux Andalous, toujours privés de Nabil Fekir (5-1). L'inoxydable Santiago Cazorla a de nouveau marqué, sur penalty, et l'ancien attaquant du Paris FC, de Sochaux ou Angers, Karl Toko-Ekambi, a lui signé un doublé. Et voilà Villarreal qui remonte provisoirement à la 5e place de Liga, avec trois points d'avance sur ses victimes du jour.