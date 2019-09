Le Real Madrid entre maîtrise et déconcentration: avec un doublé de Karim Benzema et les débuts d'Eden Hazard, l'équipe de Zinédine Zidane a tremblé mais battu Levante (3-2) samedi en Championnat d'Espagne, un succès en demi-teinte avant d'affronter le Paris SG en C1 mercredi.

Au stade Santiago-Bernabeu, les Madrilènes ont livré un monologue offensif en première période, concrétisé par une tête (25e) et un plat du pied de Benzema (31e), avant un contre parfaitement conclu par Casemiro (40e).

Mais malgré l'entrée à l'heure de jeu d'Eden Hazard, recrue phare de l'été alignée pour la première fois en Liga, le Real s'est relâché, permettant à Borja Mayoral (49e) et Gonzalo Melero (75e) de faire courir des frissons dans la défense merengue en fin de rencontre. Le gardien Thibaut Courtois a été contraint à un sauvetage décisif dans le temps additionnel (90e+1).

Après deux nuls consécutifs, ce succès mitigé permet au Real (2e, 8 pts) de monter sur le podium provisoire derrière l'Atlético Madrid (1er, 9 pts), en déplacement sur le terrain de la Real Sociedad samedi après-midi. En soirée, le FC Barcelone (8e, 4 pts) recevait Valence pour un duel entre clubs engagés en Ligue des champions la semaine prochaine.

Pour Zidane, il y a sans doute plus de positif que de négatif à retenir dans ce match trop rapidement plié à domicile, où son équipe a longtemps montré un visage conquérant et un jeu délié, riche de promesses, avant de se reposer un peu trop sur ses lauriers.



Benzema, la référence



Au moins, l'écueil mental est connu avant d'aller défier le PSG mercredi au Parc des Princes dans le premier grand choc de l'édition 2019-2020 de la Ligue des champions.

La bonne nouvelle, pour le Real, c'est la forme de l'avant-centre Karim Benzema, référence de l'attaque merengue depuis le départ de Cristiano Ronaldo à l'été 2018.

Le Français, à la fois relais, point d'appui et finisseur, a inscrit un doublé qui le place d'emblée en tête du classement des buteurs de Liga (4 buts). Il a d'abord expédié au fond de la tête le bon centre de Dani Carvajal (25e), puis montré beaucoup de sang-froid pour fixer le gardien et marquer d'un plat du pied gauche (31e).

Et il aurait pu signer un triplé si sa frappe impeccablement enroulée, après plusieurs passements de jambes, n'avait pas fini sur un poteau (58e)...

Sur le deuxième but madrilène, c'est James Rodriguez, l'un des indésirables du mercato d'été, qui a décalé Benzema. Une belle renaissance pour le Colombien, qui n'a pas pu quitter le Real à l'intersaison faute d'offre convenable et semble décidé à gagner sa place.



Hazard, débuts prometteurs



Parfois accusé d'indolence, le milieu offensif s'est beaucoup démené. Et il a illuminé un entrejeu diminué par de multiples absences (Modric, Isco, Asensio...), livré quelques gestes de classe et pris date pour la suite de la saison. Et si c'était lui, la recrue de Zidane dans l'entrejeu, faute de Paul Pogba ?

En attaque, le principal renfort s'appelle Eden Hazard: de retour de blessure, l'attaquant belge a été lancé pour la dernière demi-heure sur la pelouse du Bernabeu. Il a livré une prestation prometteuse, comme sur ce déboulé qui a contraint le gardien à une parade, et semble fin prêt pour Paris.

Ces bonnes nouvelles ne doivent néanmoins pas éclipser ce nouveau relâchement coupable du Real, qui avait déjà laissé échapper la victoire à domicile contre Valladolid (1-1) fin août.

Peut-être est-ce lié à la sortie du capitaine Sergio Ramos à l'heure de jeu ? Le défenseur central, suspendu contre le PSG, a cédé sa place à l'heure de jeu à la recrue Eder Militao et ce dernier va vite devoir se mettre dans le bain... A charge pour Zidane de remobiliser tout son monde !