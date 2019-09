Real Madrid: Vinicius Jr évoque sa relation avec Zidane

Pour cela, il peut compter sur Zinedine Zidane qui lui voue une grande confiance pour animer l'attaque madrilène. "Zidane me dit toujours d'être relax et de continuer de grandir. Si je le fais, je pourrais jouer encore longtemps au Real. C'est vrai que j'ai joué dans le couloir droit plus jeune. Je pense que c'est important pour ma carrière car ainsi je peux jouer sur les deux ailes", a-t-il expliqué en conférence de presse avec la sélection brésilienne. C'est un peu plus compliqué de jouer à droite, j'y suis moins habitué, mais je progresse chaque jour en m'entraînant dur."

Depuis son arrivée, l'ailier brésilien a joué 34 rencontres sous le maillot du Real Madrid, pour 3 buts et 12 passes décisives.