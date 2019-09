Messi souhaitait bel et bien le retour de Neymar

La nouvelle saison n’a pas débuté comme Lionel Messi l’aurait souhaité. En premier lieu parce que l’international argentin doit composer avec une blessure au mollet récalcitrante. Blessé en pleine préparation, le quintuple Ballon d’or en est quitte pour prendre son mal en patience. Alors que son retour était initialement prévu pour fin août, le n°10 catalan devra encore faire l’impasse sur le choc face à Valence et espère désormais retrouver le groupe à l’occasion du match de Ligue des champions, la semaine prochaine, face à Dortmund. Une absence que le Barça vit difficilement comme en atteste sa seule victoire en trois matches depuis la reprise de la Liga.

Lionel Messi a également connu une vive déception sur le front des transferts: alors qu’il espérait le retour de Neymar, ce dernier a finalement dû se résoudre à une nouvelle saison avec le PSG. "J'aurais aimé que Neymar revienne, a d’ailleurs admis l’Argentin dans une interview à Sport. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et en ce qui concerne l'image et les sponsors, on aurait passé un cap qui nous aurait offert de la stabilité."

Pas sûr pourtant que cette volonté était partagée à tous les étages par les champions d’Espagne. "Je ne sais pas si le Barça a fait tout ce qu'il était possible de faire pour son retour".

Pour autant, Lionel Messi l’assure: il n’est jamais monté au créneau auprès des décideurs catalans pour réclamer le retour de son ancien coéquipier, s’en tenant à son rôle de capitaine. "Dans le vestiaire, nous n'avons jamais demandé le recrutement de Neymar. Nous avons juste donné notre avis. Mais une chose était claire, c'est que quoi que les gens disent, ce n'est pas moi qui décide", a-t-il affirmé.