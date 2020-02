Ça ne va pas fort au FC Barcelone. Sur le terrain, l’arrivée de Quique Setien n’a pas encore été suivie d’une vraie révolution et le club catalan a lâché sa première place de la Liga au Real Madrid, qui compte trois points d’avance. Les Blaugrana doivent aussi faire face aux blessures de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé, qui a rechuté lundi et qui pourrait tirer un trait sur sa fin de saison. Et comme si cela ne suffisait pas, le club s’agite en coulisses. Tout a commencé avec une interview d’Eric Abidal, mardi, dans Sport. Un entretien dans lequel l’ancien Lyonnais a notamment pointé du doigt les joueurs concernant l’éviction d’Ernesto Valverde. Ce qui n’a pas du tout été du goût de Lionel Messi, qui a réagi sur Instagram : « Je crois que chacun doit être responsable de ses tâches et assumer ses décisions, a déclaré l'Argentin. Les responsables de la direction sportive doivent eux aussi prendre leurs responsabilités et surtout assumer les décisions qu'ils prennent ».

Bartomeu revient de Bruxelles pour voir Abidal



De quoi semer la pagaille en Catalogne. A un tel point que le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, a décidé de revenir de Bruxelles, où il représentait le club, pour convoquer le Français à un entretien ce mercredi, selon RAC 1. Et à en croire Mundo Deportivo, un départ d’Abidal serait envisagé. Cette situation a en effet pris la direction catalane par surprise, et l’ancien défenseur pourrait donc en payer les frais. Ce dernier avait démarré dans ses fonctions en juin 2018.