Espagne: Vidal menace de quitter Barcelone s'il ne se sent pas "important"

"Si en décembre ou à la fin de la saison, je ne sens pas que je suis important ici, je devrais prendre une décision et trouver un autre horizon où me sentir important", a annoncé Vidal (32 ans, 114 sélections) vendredi.

"J'aimerais bien rester ici pour toujours. Mais je dois être objectif et vivre au jour le jour", a-t-il assuré.

L'ancien joueur de la Juventus Turin (2011-2015) et du Bayern Munich (2015-2018), arrivé à Barcelone à l'été 2018, a expliqué que "quand le mercato s'ouvre, chacun réfléchit sur sa situation, s'il se sent bien ou pas dans son club... et s'il ne se sent pas important, il prend une décision".

"Il y a toujours des offres, mais pour le moment je suis concentré sur Barcelone, sur le fait de travailler, d'aider mon équipe autant que possible", a tempéré Vidal, qui a par ailleurs assuré être "heureux, dans une belle ville et une belle équipe".

Arturo Vidal a pris part à 13 rencontres depuis le début de la saison (pour 4 buts marqués), mais il n'a joué les 90 minutes d'un match qu'à deux reprises, contre Valladolid (en Liga) et le Slavia Prague (en C1), au début du mois.

"Les matches passent, chacun essaie d'être bien, d'être préparé pour quand ce sera son tour, mais les joueurs apprécient toujours d'être protagonistes, jouer tous les matches, et moi je n'ai pas eu cette opportunité", a conclu le Chilien à la coupe de cheveux iroquoise.