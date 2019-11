Duel à distance entre le Barça et le Real

Le Barça à Levante, le Real face au Betis Séville: le leader et son dauphin vont se livrer un duel à distance samedi pour la tête du classement, lors de la 12e journée du Championnat d'Espagne, également marquée par l'affiche Séville-Atlético Madrid.

Le leader barcelonais, qui reste sur 5 victoires consécutives en Liga, se rend à Levante (11e), avec Lionel Messi qui s'est montré en grande forme lors de la victoire contre Valladolid (5-1) avec un doublé et deux passes décisives.

De leur côté, les Madrilènes, à 1 point du Barça, devront poursuivre leur série de victoires (1-0 contre Galatasaray en Ligue des champions, 5-0 contre Leganés en Liga mercredi) avec la réception du Betis Séville (16e) pour espérer pouvoir reprendre la tête du classement.

Le deuxième mandat de Zidane semble enfin prendre forme: une colonne vertébrale solide s'est établie avec Sergio Ramos, Raphaël Varane, Toni Kroos et Karim Benzema. Comme Messi, le Français a brillé lors son dernier match (deux passes décivies, un but) et son association avec Eden Hazard est de plus en plus séduisante.

L'affiche de cette 12e journée opposera Séville (5e) à l'Atlético Madrid (4e), à égalité de points (20). Le club madrilène, dont "le travail est en cours" selon Diego Simeone, a été tenu en échec quatre fois lors des cinq derniers matches.

Cette 12e journée s'ouvrira samedi avec le déplacement de Valence (12e) chez l'Espanyol Barcelone (19e) et s'achevera par une opposition entre les deux équipes surprises de ce début de championnat: Grenade, 3e, et la Real Sociedad, 6e. Les Andalous ont manqué l'occasion de prendre seuls la tête du championnat jeudi, après leur défaite 3-1 contre Getafe.



Programme de la 12e journée (en heures françaises)

Samedi:

(13h00) Espanyol Barcelone - Valence CF

(16h00) Levante - Barcelone

(18h30) Séville - Atlético Madrid

(21h00) Real Madrid - Betis Séville



Dimanche:

(12h00) Valladolid - Majorque

(14h00) Villarreal - Athletic Bilbao

(16h00) Osasuna - Alavés

(18h30) Leganés - Eibar

Celta Vigo - Getafe

(21h00) Grenade - Real Sociedad