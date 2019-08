L'Inter Milan a battu Tottenham après une séance de tirs au but (1-1, 4-3 tab) pour le compte de l'International Champions Cup ce dimanche dans le stade des Spurs. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du club italien Antonio Conte n'a pas voulu se prononcer sur le possible échange entre l'attaquant international belge de Manchester United Romelu Lukaku (convoité par l'Inter) et l'international argentin de la Juventus Turin Paulo Dybala.