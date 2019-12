Sadio Mané (Liverpool) s'exprime enfin sur sa quatrième place au Ballon d'Or

Sadio Mané pourra se consoler avec ce prestigieux titre - https://t.co/KRu0SrIMs1 https://t.co/oZdbZHcCoQ

mais Sadio Mané a échoué au pied du podium du Ballon d'Or. Un résultat inattendu pour beaucoup de partisans de l'international sénégalais, finaliste de la dernière CAN et qui s'était couvert d'honneurs avec Liverpool en 2019. Mais c'est bien Lionel Messi qui a été couronné lors de la cérémonie de lundi à Paris. Le coéquipier de Mané chez les Reds, Virgil van Dijk, a fini dauphin de la Pulga tandis que la star de la Juventus Cristiano Ronaldo s'est classé troisième.Pour Mané, cette quatrième place est pourtant loin d'être une déception. C'est même une fierté. «Je ferai tout mon possible pour gagner la Ligue des champions et la Premier League avec Liverpool et nous verrons ce qui se passera », a confié le joueur sénégalais sur le site officiel de Liverpool, lui qui a félicité le club de la Mersey. Pour rappel, les Reds avaient placé 4 joueurs dans le Top 10 du Ballon d'Or.et une grande qualité. Les gars ont encore beaucoup à montrer et j'espère que nous pourrons le montrer cette saison », s'est enorgueilli Mané.