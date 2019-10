Malcom ne reprendra pas avant mars

Malcom, l'attaquant brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg, a été opéré avec succès et son retour sur les terrains ne devrait pas intervenir avant la fin de la trêve hivernale, en mars, a indiqué jeudi le club russe alors que le joueur connaît un début de saison noir.

"Après les résultats d'examens et de consultations effectués dans certains des plus grands centres médicaux d'Europe et de Russie, l'équipe dirigeante du club a pris la décision de faire opérer le joueur. L'opération fut un succès", a annoncé le Zénith Saint-Pétersbourg sur son site officiel.

Le club ajoute que Malcom ne jouera pas avant la pause hivernale, qui commence début décembre en Russie et se termine en mars.

Le Brésilien avait été victime d'une blessure à la hanche le 10 août à la suite de son premier match avec sa nouvelle équipe.

Il n'a été opéré que deux mois plus tard car le Zénith n'en "avait pas vu la nécessité" dans un premier temps, selon le directeur du club Alexandre Medvedev, cité par l'agence russe Ria-Novosti.

En signant au Zénith Saint-Pétersbourg, Malcom devait faire oublier son année blanche au FC Barcelone et relancer une carrière à l'arrêt.

La destination pouvait surprendre mais l'équipe russe est une habituée de la Ligue des Champions et peu de clubs étaient prêts à dépenser les 40 millions d'euros réclamés par le club catalan.

Mais pour l'instant le Brésilien n'a joué que 63 minutes avec le Zénith.