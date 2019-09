Fifa The Best: Encore Van Dijk, sur la route du Ballon d'Or ?

Déjà nommé joueur UEFA de l'année il y a un mois, le défenseur néerlandais de Liverpool Virgil Van Dijk est en lice lundi face à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour le prix Fifa The Best, possible avant-goût du Ballon d'Or.

Depuis la création du prix The Best en 2016, le lauréat a en effet systématiquement reçu ensuite le Ballon d'Or, qui sera cette année décerné le 2 décembre.

Cristiano Ronaldo en 2016 et 2017 puis Luka Modric en 2018 avaient ainsi réussi le doublé. Et les podiums des deux trophées ont été quasiment identiques avec pour seule différence la 3e place de Mohamed Salah au prix The Best 2018, occupée par Antoine Griezmann au Ballon d'Or.

Au bout d'une année où Ronaldo et Messi ont été (un peu) plus humains que lors de la décennie précédente, Van Dijk a le droit de rêver à la récompense suprême, surtout s'il est encore primé lundi dans le décor sublime de la Scala de Milan.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool et pilier d'une sélection néerlandaise en train de remonter vers les sommets, le colosse (1,93 m pour 92 kg) s'est en effet affirmé sans grande discussion comme le meilleur défenseur central du monde, l'un des plus forts depuis longtemps, aussi.

Outre son succès en C1, il a échoué à un point du sacre en Premier League, derrière Manchester City, et a atteint la finale de la Ligue des nations avec les Pays-Bas. A ces accomplissements collectifs, il a ajouté à titre personnel la spectaculaire statistique de 50 matches de Premier League sans se faire dribbler.

Comportement

Les jeux ne sont pas faits pour autant car Ronaldo et Messi restent les monstres que l'on sait. Le Portugais, vainqueur de la Ligue des nations avec sa sélection et du Championnat d'Italie pour sa première saison avec la Juventus, a marqué les esprits avec son incroyable triplé face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions.

Messi de son côté a fini meilleur buteur européen (36 buts) de la saison et champion d'Espagne avec le Barça. Mais il s'est arrêté en demi-finale de la Ligue des Champions.

Moyennement neutre sur le coup, le quotidien turinois Tuttosport a aussi relevé que Messi était sous le coup d'une suspension de trois mois avec l'Argentine pour ses critiques contre la Confédération sud-américaine (Conmebol) lors de la Copa America en juillet, alors que le règlement du prix The Best évoque "le comportement général sur et hors du terrain".

Chez les femmes, les trois finalistes sont les Américaines Megan Rapinoe et Alex Morgan, championnes du monde cet été en France, ainsi que l'Anglaise Lucy Bronze, qui joue en club à l'Olympique Lyonnais.

Les trois entraîneurs masculins désignés travaillent tous en Angleterre, mais ne sont pas Anglais. Il s'agit de Jürgen Klopp, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, Mauricio Pochettino, finaliste malheureux de la C1 avec Tottenham, et Pep Guardiola (Manchester City).

Pour les équipes féminines, les trois techniciennes retenues sont Jill Ellis, sélectionneuse des Etats-Unis, Phil Neville, entraîneur de l'Angleterre, et la sélectionneuse des Pays-Bas Sarina Wiegman.

Les lauréats sont désignés par un vote des capitaines et sélectionneurs des équipes nationales, ainsi que de supporters et de journalistes.