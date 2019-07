Dembélé et Lyon coulent Arsenal

L'ancien buteur du Celtic, remplaçant au coup d'envoi, est entré en jeu à la pause et joué son rôle de joker à fond: d'une tête piquée, à la réception d'un centre de Memphis Depay (66e), puis d'un plat du pied, bien lancé par Houssem Aouar (75e).

Avant ça, l'ancien Stéphanois Pierre-Emerick Aubameyang s'était rappelé au bon souvenir des Gones en ouvrant la marque pour les Gunners (35e), sanctionnant une première période compliquée pour les hommes de Sylvinho.

Dembélé offre ainsi à son nouvel entraîneur brésilien sa première victoire depuis son arrivée sur le banc lyonnais, après des défaites contre le Servette de Genève (2-1) et le Genoa (4-3).

Alexandre Lacazette, lui, n'a passé que douze minutes sur le terrain face à son ancien club avant de sortir en boitant, visiblement touché à un pied.

Sead Kolasinac et Mesut Ozil, victimes d'une agression quelques jours plus tôt, avaient été laissé au repos tandis que les nouvelles recrues Dani Ceballos et Gabriel Martinelli ont débuté la rencontre sur le banc.

Et les hommes d'Unai Emery ont largement dominé des Lyonnais amorphes, qui doivent encore affronter Liverpool et Bournemouth avant le coup d'envoi de la saison de Ligue 1, le 9 août à Monaco.